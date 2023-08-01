Sunday, Aug. 6
Summer Under the Stars: Debbie Reynolds
kAmkDEC@?8m%r|[ 368:??:?8 2E e2>k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr2E49 2 r=2DD:4Pk^DEC@?8mk^Am
kAmp4EC6DD^D:?86C^52?46C |2CJ uC2?46D “s633:6” #6J?@=5D 62C?65 2 v@=56? v=@36 ?@>:?2E:@? 7@C |@DE !C@>:D:?8 }6H4@>6C :? 96C D64@?5 4C65:E65 762EFC6 7:=>[ k6>m%9C66 {:EE=6 (@C5Dk^6>m W`hd_X[ 2?5 D96 >@C6 E92? =:G65 FA E@ E92E AC@>:D6 E9C@F89@FE 96C ?62C=J D6G6?\564256 42C66C :? >@G:6D[ E962E6C 2?5 E6=6G:D:@?] p7E6C 96C 3C62<@FE C@=6 :? E96 4=2DD:4 `hda >FD:42= kDEC@?8mk6>m$:?8:?’ :? E96 #2:?k^6>mk^DEC@?8m[ D96 7@F?5 D:>:=2C DF446DD :? >@G:6D =:<6 kDEC@?8mk6>m%96 &?D:?<23=6 |@==J qC@H?k^6>mk^DEC@?8m W`hecX[ H9:49 62C?65 96C ~D42C 2?5 v=@36 ?@>:?2E:@?D 2D q6DE p4EC6DD] %9@D6 =2EE6C EH@ >@G:6D 2C6 762EFC65 5FC:?8 E@52J’D $F>>6C &?56C E96 $E2CD D2=FE6 E@ #6J?@=5D[ 2=@?8 H:E9 A=6?EJ @7 @E96C 4=2DD:4D DF49 2D kDEC@?8mk6>m%96 p772:CD @7 s@3:6 v:==:Dk^6>mk^DEC@?8m W`hdbX[ kDEC@?8mk6>m%96 %6?56C %C2Ak^6>mk^DEC@?8m W`hddX 2?5 kDEC@?8mk6>m%96 |2E:?8 v2>6k^6>mk^DEC@?8m W`hdhX]k^Am
kAm k^Am
kAmkDEC@?8m}%% x?5Jr2C $6C:6Di q:8 |249:?6 |FD:4 r:EJ vC2?5 !C:Ik^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m}qr[ `aib_A> {:G6k^DEC@?8mk^Am
kAmp=6I !2=@F[ $4@EE s:I@? 2?5 @E96C x?5Jr2C DE2CD 2C6 324< :? }2D9G:==6 E@ 5@ g_ =2AD 2C@F?5 2 DEC66E 4:C4F:E E92E 4C@DD6D E96 z@C62? (2C '6E6C2?D |6>@C:2= qC:586 2?5 CF?D ?6IE E@ }:DD2? $E25:F>]k^Am
kAm k^Am
kAmkDEC@?8m}p$rp# rFA $6C:6Di u:C6z66A6CD r2D:?@ c__k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m&$p }6EH@C<[ aib_A> {:G6k^DEC@?8mk^Am
kAm(:==:2> qJC@?[ zJ=6 qFD49[ |2CE:? %CF6I yC][ #@DD r92DE2:? 2?5 @E96C E@A }p$rp# rFA $6C:6D 5C:G6CD 32EE=6 7@C a__ =2AD 2C@F?5 |:49:82? x?E6C?2E:@?2= $A665H2J]k^Am
kAm k^Am
kAmkDEC@?8mw62CE=2?5k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m&!EG[ fA>j 2=D@ DEC62>D @? &! u2:E9 U2>Aj u2>:=Jk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m$62D@? !C6>:6C6Pk^DEC@?8mk^Am
kAm$62D@? `e @7 E96 r2?25:2? 72>:=J 5C2>2 368:?D :ED 423=6 AC6>:6C6 CF? E@?:89E] p== `e D62D@?D @7 E96 D6C:6D 2C6 2=D@ 4FCC6?E=J 2G2:=23=6 E@ DEC62> @? &! u2:E9 U2>Aj u2>:=J]k^Am
kAm k^Am
kAmkDEC@?8mbgE9 p??F2= $E6==2C v@DA6= |FD:4 pH2C5Dk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mqt% U2>Aj qt% w6C[ gA>k^DEC@?8mk^Am
kAmv@DA6= >FD:4’D 3:886DE ?:89E C6EFC?D 7@C E9:D J62C’D 2H2C5D 46C6>@?J[ H9:49 E@@< A=246 :? {2D '682D =2DE >@?E9 2?5 H2D E2A65 7@C E9:D 3C@2542DE] x?5FDECJ =686?5D r6r6 (:?2?D[ sC] q@33J y@?6D 2?5 #6G] sC] |:=E@? q:8892> H:== 36 8:G6? DA64:2= 9@?@CD 2E E9:D 6G6?E[ H9:49 2=D@ 762EFC6D A6C7@C>2?46D 3J z:6CC2 $962C5\z6==J[ }2@>: #2:?6[ !2DE@C |:<6 yC][ s@C@E9J }@CH@@5 2?5 >@C6] y@?2E92? |4#6J?@=5D 2?5 %2D92 r@33D\{6@?2C5 4@9@DE]k^Am
kAm k^Am
kAmkDEC@?8mq2C3:6 sC62>9@FD6 r92==6?86k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mwv%'[ gA>k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m$62D@? u:?2=6Pk^DEC@?8mk^Am
kAmx? “q2C3:6’D q:8 !:?< r2CA6E u:?2=6[” r9C:DE:?2 w2== 2?5 y2>6D q6?56C E2<6 @? |:496= $>:E9 q@J5 2?5 p?E9@?J t==6] %96? E96 7@FC 7:?2=:DE DA246D 4@>A6E6 2E 2 “!:?< r2CA6E” 6G6?E] ~?6 DA246 :D G@E65 E96 H:??6C[ 2?5 2 72? H:?D 2 DE2J :? E96 sC62>9@FD6] %96 6A:D@56 2=D@ 762EFC6D DA64:2= 8F6DE 2AA62C2?46D 3J D@>6 @7 E96 DE2CD 7C@> E96 (2C?6C qC@D] !:4EFC6D 7:=> k6>mq2C3:6k^6>m]k^Am
kAm k^Am
kAmkDEC@?8m#:5=6Ji “%96 }F>36C65 s2JD[ !2CE a”k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m!q$[ gA> W(%%( r9:428@[ fA>Xk^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m$62D@? u:?2=6Pk^DEC@?8mk^Am
kAm#:5=6J Wp5C:2? sF?32CX 5:D4@G6CD 2 D9@4<:?8 4@??64E:@? 36EH66? E96 >FC56C 42D6 2?5 E96 2CD@? 2EE24< E92E <:==65 9:D @H? 72>:=J[ 2?5 96 7:?5D 9:>D6=7 4=@D:?8 :? @? E96 ECFE9 @7 H92E 92AA6?65 @? E92E 72E67F= ?:89E]k^Am
kAm k^Am
kAmkDEC@?8m$66 xE {@F5i %96 w:DE@CJ @7 q=24< %6=6G:D:@?k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr}}[ hA>k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m$6C:6D u:?2=6Pk^DEC@?8mk^Am
kAm“v2=2I:6D q6J@?5” =@@<D 2E 9@H[ 7@C J62CD[ >2?J 36=:6G65 E92E E96 q=24< 4@>>F?:EJ 5:5 ?@E 92G6 2? :?E6C6DE :? 9@CC@C[ DFA6C96C@6D @C D4:6?46 7:4E:@? 5F6 E@ =:>:E65 @?D4C66? C6AC6D6?E2E:@?] s:D4@G6C E96 C:49 9:DE@CJ @7 C@=6D 2?5 6>6C8:?8 @AA@CEF?:E:6D 7@C q=24< G@:46D :? E9:D E6=6G:D:@? DA246]k^Am
kAm k^Am
kAm#6=2E65 |65:2ik:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g_e0s633:6#6J?@=5D0=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g_e0s633:6#6J?@=5DQ DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g_e0%96r9:0=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g_e0%96r9:Q DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g_f0#@36CE#J2?0=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g_f0#@36CE#J2?Q DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g_f0&8=:6DEw@FD6x?p>6C:42$F>>6C#@25%C:A0=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g_f0&8=:6DEw@FD6x?p>6C:42$F>>6C#@25%C:AQ DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g_g0y@2?q=@?56==0=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g_g0y@2?q=@?56==Q DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g_g0~?=J|FC56CDx?%96qF:=5:?80=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g_g0~?=J|FC56CDx?%96qF:=5:?8Q DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g_h0}:49@=2DqC@E96CD0=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g_h0}:49@=2DqC@E96CDQ DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g_h0$FA6C72?0=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g_h0$FA6C72?Q DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g`_0#9@?52u=6>:?80=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g`_0#9@?52u=6>:?8Q DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g`_0!2:?<:==6C0=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g`_0!2:?<:==6CQ DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g``0p=2?{2550=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g``0p=2?{255Q DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g``0|6?x?z:=EDp#@25EC:A(:E9$2>p?5vC292>0=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g``0|6?x?z:=EDp#@25EC:A(:E9$2>p?5vC292>Q DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g`a0s63@C29z6CC0=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g`a0s63@C29z6CCQ DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^H66<pF8_e0_g`a0p$272C:#@>2?460=@H];A8Q E:E=6lQH66<pF8_e0_g`a0p$272C:#@>2?46Q DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^|*{0_g_e0#@4<Jxxx0=@H];A8Q E:E=6lQ|*{0_g_e0#@4<JxxxQ DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^|*{0_g_f0%9@C0=@H];A8Q E:E=6lQ|*{0_g_f0%9@CQ DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^|*{0_g_g0z?:G6D~FE0=@H];A8Q E:E=6lQ|*{0_g_g0z?:G6D~FEQ DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^|*{0_g_h0pG2E2C0=@H];A8Q E:E=6lQ|*{0_g_h0pG2E2CQ DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^|*{0_g`_0!C6EEJ(@C>2?0=@H];A8Q E:E=6lQ|*{0_g`_0!C6EEJ(@C>2?Q DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^|*{0_g``0w2CCJ!@EE6Cp?5%96~C56C~7%96!9@6?:I0=@H];A8Q E:E=6lQ|*{0_g``0w2CCJ!@EE6Cp?5%96~C56C~7%96!9@6?:IQ DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk:>8 DC4lQ9EEADi^^4@?E6?E]?EG3>65:2]4@>^:>286D^h_fb^>65:2082==6CJ^|*{0_g`a0yF>2?;:(6=4@>6%@%96yF?8=60=@H];A8Q E:E=6lQ|*{0_g`a0yF>2?;:(6=4@>6%@%96yF?8=6Q DEJ=6lQH:5E9i`__Tj96:89Ei`__TjQ ^mk^Am
Sign up for our Daily Headlines newsletter
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.