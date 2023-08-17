A man who was arrested in Baker City in 2021 in a motel room that contained more than 2 pounds of methamphetamine as well as fentanyl pills, was sentenced on Thursday, Aug. 17 to 151 months in federal prison.
Tom Raymond Carroll, 39, was also sentenced to five years of supervised probation following his prison sentence.
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