Four-legged mowing machines are munching their way through weeds and vegetation at the Chinese Cemetery on the east side of Baker City this month.
“It’s been really great — it’s such a clever way to take care of it without chemicals,” said Cammy Warner, chair of the Baker County Museum Commission.
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