The division in the Baker City Council is obvious. The 4-3 votes on two motions to elect a mayor during the Tuesday, Aug. 8 meeting, with the same quartet and trio opposed in both cases, were tangible proof.
But councilors are confronted with a task so difficult, and vital, that they have no time to devote to personal conflicts.
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